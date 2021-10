CM – La Fiorentina spara alto per Vlahovic: la richiesta è di 90 milioni

La società viola, e in particolare il presidente Commisso, non ha intenzione di fare sconti per il centravanti

Alessandro Cosattini

La Fiorentina non ha intenzione di fare sconti per Dusan Vlahovic, nonostante il mancato accordo per il rinnovo di contratto. Anzi, la società viola spara alto per il cartellino dell'attaccante, accostato anche a Inter e Juve nella scorsa finestra di mercato. Ecco il prezzo, svelato da Calciomercato.com: "Novanta milioni di euro. Sarebbe questa la valutazione di mercato fatta dal presidente della Fiorentina, Rocco Commisso per l'attaccante serbo Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto a giugno 2023", si legge.