Si era parlato di lui pure in chiaveInter e poi sembrava ad un passo dal Chelsea. Alla fine Xavi Simons è diventato un calciatore del Tottenham. Operazione da quasi sessanta mln di euro con l'olandese che approda a Londra ma cambia destinazione finale. Per lui un contratto di cinque anni con opzione per un rinnovo biennale. Sono così quasi 200 i mln spesi dal club inglese per rinforzare la rosa in questa sessione di calciomercato.
UFFICIALE / Xavi Simons è un nuovo giocatore del Tottenham
Il calciatore, che era stato accostato anche all'Inter, sembrava ad un passo dal Chelsea ma alla fine il Lipsia ha trovato l'accordo con gli Spurs
Il giocatore indosserà la maglia numero 7 e sarà presentato ai tifosi di casa prima della sfida di sabato contro l'AFC Bournemouth in vista della terza gara di Premier League: cinque minuti prima del fischio d'inizio il calciatore saluterà i tifosi degli Spurs.
