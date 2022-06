Inter, Inzaghi rinnova. Zhang: “Mister, per me è un regalo lavorare con te”

L'Inter ha annunciato il rinnovo di contratto di Simone Inzaghi fino al 2024. Un forte segno di continuità per il club nerazzurro, che ha apprezzato non poco il lavoro svolto dall'allenatore piacentino e che con lui vuole aprire un ciclo. In questo senso vanno lette anche le parole del presidente Zhang su Instagram. Il numero uno interista, postando una foto con Inzaghi al momento della firma di quest'ultimo, ha scritto parole importanti: "Mister, lavorare con te è un regalo per me". Ecco il post: