"Nel campionato italiano si segna tantissimo, questa sera voi tre gol subiti e l'Inter quattro. Non si sa più difendere in Italia con la storia del giocare dal basso?". Fabio Capello ha fatto questa domanda a Massimiliano Allegri alla fine della partita del Napoli persa contro il Villarreal 3-1. Nella sua domanda dagli studi di Skysport l'allenatore ha incluso l'Inter di Chivu che ha perso la seconda partita del girone di Champions 3-4 a San Siro, contro il Bruges.

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Questa è la risposta del tecnico azzurro a Capello: «L'ho detto l'altra volta. È diventata quasi una vergogna saper difendere, purtroppo però se a metà campo concedi tiri da fuori area. D'altra parte ci sono situazioni in cui le altre sbagliano poco tecnicamente e quando palla ce l'hanno gli altri devi stare lì, avere pazienza e fare fatica sulle gambe e rubare palla. Quando ce l'hai la palla poi devi fare bene. Ma è così. Però tutti questi gol presi ci deve essere una migliore fase difensiva. Noi abbiamo subito tanto tiri in porta, dobbiamo migliorare con l'impatto e bisogna sacrificarsi quando non si ha il pallone».

(Fonte: SS24)