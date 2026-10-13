Prima della partita di Champions League dell'Inter contro il Bruges, negli studi di Skysport sono arrivate le parole di Boban. L'ex calciatore del Milan, nel parterre degli opinionisti del canale satellitare ha parlato della formazione scelta da Cristian Chivu per affrontare la squadra belga. Per Boban in pratica quello del mister è un vero e proprio messaggio all'avversario.

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Ci sono Barella e Calhanoglu con Zielinski in mezzo al campo, a destra Diouf e a sinistra Dimarco. In difesa giocano Bisseck, Akanji e Bastoni. In avanti c'è la ThuLa.

"Credo sia questo l'undici di Chivu, partita troppo importante per l'Inter e quindi l'allenatore opta per quelli che ritiene i migliori", ha detto l'ex rossonero a proposito della squadra che scende in campo a partire dal fischio iniziale.

(Fonte: Skysport)