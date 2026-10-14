I lariani in vantaggio al 18’, ma vengono subito ripresi da Zechiel. Nella ripresa la doppietta di Moussa decide la sfida, inutile il gol finale di Douvikas

Alessandro De Felice
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A Rotterdam, nel secondo turno di Champions League, il Como é stato sconfitto 3-2 dal Feyenoord, nonostante fosse riuscito a passare per primo in vantaggio.

I lariani hanno trovato lo 0-1 con Diao al 18' del primo tempo, ma il vantaggio é durato appena due minuti, fino al pareggio realizzato da Zechiel.

Feyenoord v Como 1907 - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
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Como rimontato

Nella ripresa, nonostante i numerosi cambi decisi da Fabregas, il Como é rimasto poco brillante ed ha incassato il 2-1 con Moussa al 7'. L'attaccante algerino ha poi realizzato anche il 3-1, complice una sfortunata deviazione del portiere Sanchez dopo che il pallone aveva colpito il palo. Douvikas nei minuti di recupero ha reso la sconfitta del Como meno pesante.
Feyenoord v Como 1907 - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2

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