A Rotterdam, nel secondo turno di Champions League, il Como é stato sconfitto 3-2 dal Feyenoord, nonostante fosse riuscito a passare per primo in vantaggio.

I lariani hanno trovato lo 0-1 con Diao al 18' del primo tempo, ma il vantaggio é durato appena due minuti, fino al pareggio realizzato da Zechiel.

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Como rimontato

Nella ripresa, nonostante i numerosi cambi decisi da Fabregas, il Como é rimasto poco brillante ed ha incassato il 2-1 con Moussa al 7'. L'attaccante algerino ha poi realizzato anche il 3-1, complice una sfortunata deviazione del portiere Sanchez dopo che il pallone aveva colpito il palo. Douvikas nei minuti di recupero ha reso la sconfitta del Como meno pesante.