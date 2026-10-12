L'esterno offensivo portoghese sarà regolarmente a disposizione del tecnico Ivan Leko
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C'è anche Carlos Forbs nella lista dei convocati del Club Brugge per la sfida di Champions League contro l'Inter, in programma domani sera a San Siro. L'esterno offensivo portoghese era a rischio per un problema muscolare, ma sarà regolarmente a disposizione del tecnico Ivan Leko: da vedere se potrà giocare dall'inizio o a gara in corso. Presente l'ex di turno, il portiere svizzero Yann Sommer; out, invece, il difensore Ordonez.
La lista dei convocati:
Portieri: 1 Yann Sommer, 29 Nordin Jackers, 81 Argus Vanden Driessche;
Difensori: 3 Hanbeom Lee, 32 Matteo Dams, 41 Hugo Siquet, 44 Brandon Mechele, 58 Jorne Spileers, 64 Kyriani Sabbe, 65 Joaquin Seys;
Centrocampisti: 8 Freddie Potts, 10 Hugo Vetlesen, 16 Cheveyo Tsawa, 20 Hans Vanaken, 62 Lynnt Audoor, 80 Félix Lemaréchal;
Attaccanti: 7 Nicolò Tresoldi, 9 Carlos Forbs, 11 Jan Virgili, 17 Romeo Vermant, 27 Wisdom Mike, 39 Milan Robberechts, 67 Mamadou Diakhon, 77 Andrej Vasovic.
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