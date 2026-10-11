Rohit Saggi è l'arbitro di Inter-Bruges, seconda giornata di Champions League: al VAR c'è lo spagnolo Carlos del Cerro Grande
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Scelto l'arbitro di Inter-Bruges, match valido per la seconda giornata della League Phase di Champions League 2026-2027. Il direttore di gara è il norvegese Rohit Saggi, che sarà coadiuvato dagli assistenti Anders Olav Dale e Ole Andreas Haukasen. Il quarto uomo è Sigurd Kringstad mentre VAR e AVAR sono spagnoli.
Il VAR è Carlos del Cerro Grande, l'Assistente VAR invece è Cesar Soto Grado.
Arbitro
Rohit Saggi NOR
Assistenti
Anders Olav Dale NOR
Ole Andreas Haukåsen NOR
Quarto uomo
Sigurd Kringstad NOR
Video Assistant Referee
Carlos del Cerro Grande ESP
Assistente Video Assistant Referee
Cesar Soto Grado ESP
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