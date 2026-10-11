Rohit Saggi è l'arbitro di Inter-Bruges, seconda giornata di Champions League: al VAR c'è lo spagnolo Carlos del Cerro Grande

Matteo Pifferi
tresoldi brugge (1)

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Scelto l'arbitro di Inter-Bruges, match valido per la seconda giornata della League Phase di Champions League 2026-2027. Il direttore di gara è il norvegese Rohit Saggi, che sarà coadiuvato dagli assistenti Anders Olav Dale e Ole Andreas Haukasen. Il quarto uomo è Sigurd Kringstad mentre VAR e AVAR sono spagnoli.

saggi arbitro
Getty Images

Il VAR è Carlos del Cerro Grande, l'Assistente VAR invece è Cesar Soto Grado.

Arbitro

Rohit Saggi NOR

Assistenti

Anders Olav Dale NOR

Ole Andreas Haukåsen NOR

Quarto uomo

Sigurd Kringstad NOR

Video Assistant Referee

Carlos del Cerro Grande ESP

Assistente Video Assistant Referee

Rohit Saggi

Cesar Soto Grado ESP

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