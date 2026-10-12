Si fa sempre più vicino l'esordio a San Siro dell'Inter nella Champions League 2026/27: i nerazzurri ospiteranno il Club Brugge martedì 13 ottobre alle ore 21:00 nel match valido per la seconda giornata di League Phase.

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Una partita che rappresenta una prima volta, dato che Inter e Club Brugge non si sono mai affrontati prima d'ora in gare ufficiali, ma esistono due precedenti in amichevole tra le due squadre che risalgono al 1981. Le sfide si inseriscono nel filone tra l'Inter e le squadre belghe, che si arricchisce di un nuovo capitolo dopo il match giocato nella scorsa edizione della Champions League in casa dell'Union Saint-Gilloise.

Una gara speciale per due giocatori che hanno vestito entrambe le maglie nerazzurre: Yann Sommer, che oggi difende la porta del Club Brugge dopo tre stagioni con l'Inter, e Aleksandar Stankovic, che quest'anno ha fatto il suo esordio con la Prima Squadra dopo un anno da protagonista in Belgio.

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I PRECEDENTI

Non ci sono precedenti ufficiali tra Inter e Club Brugge, ma le due squadre si sono affrontate due volte nel corso della loro storia. Bisogna tornare all'estate del 1981, precisamente alla settimana tra il 4 e il 10 giugno, per trovare due amichevoli tra Inter e Club Brugge: le partite si disputarono nell'ambito della Kirin Cup 1981, torneo internazionale amichevole organizzato in Giappone dal 31 maggio al 10 giugno, con la partecipazione di sei squadre: oltre alle due nerazzurre erano presenti Everton, Mitsubishi, Giappone e Cina.

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La prima gara, valida per la fase a gironi, andò in scena il 4 giugno a Tokyo: lo 0-0 finale determinò il passaggio di entrambe alla fase successiva, con la squadra belga qualificata come prima per la miglior differenza reti. Inter e Club Brugge si sono poi ritrovate nella finale del torneo, giocata il 10 giugno: i nerazzurri di Eugenio Bersellini rimediarono una sconfitta per 2-0 allo Stadio Nazionale di Tokyo, in un match deciso dalle reti di Maes al 14' e Sorensen all'86'. Da quel momento in poi le due squadre non si sono più affrontate, e si troveranno martedì 13 ottobre a San Siro per il primo incrocio ufficiale.

L'INTER E LE SQUADRE BELGHE

Il Club Brugge sarà la quinta avversaria belga che l’Inter affronterà in competizioni UEFA, dopo Standard Liège, Beveren, Anderlecht e Union Saint-Gilloise. In generale, i nerazzurri hanno vinto cinque di queste gare, tra cui tutte le quattro più recenti. Nella scorsa stagione, all'RSC Anderlecht Stadium di Bruxelles, la squadra di Chivu ha battuto 0-4 l'Union Saint-Gilloise grazie alle reti di Dumfries, Lautaro, Calhanoglu ed Esposito.

(Fonte: Inter.it)