In arrivo il secondo turno di Champions League per i nerazzurri di Chivu: domani le attività di vigilia tra Appiano e San Siro
VIDEO FCIN1908 / L'Inter cala il tris col Parma: il commento da San Siro di Daniele Vitiello
Martedì 13 ottobre alle ore 21:00 l'Inter affronterà il Club Brugge a San Siro per la seconda giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27, partita che sarà anche il debutto casalingo dei nerazzurri nella competizione.
Ecco il dettaglio di orari di conferenze e allenamenti delle due squadre per la giornata di lunedì 12 ottobre.
Ore 11:00 Allenamento Inter | Inter Training Center, Appiano Gentile
Ore 11:00 Allenamento Club Brugge | Alheembouw Basecamp, Westkapelle
Ore 14:30 Conferenza Stampa ufficiale Inter | Inter Training Center, Appiano Gentile
Ore 18:45 Conferenza Stampa ufficiale Club Brugge | San Siro, Milano
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