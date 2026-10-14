"Qualcosa forse dovremo cambiare": il mea culpa di Chivu a fine partita dopo la seconda sconfitta consecutiva in CL in questa stagione

Eva A. Provenzano
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VIDEO FCIN1908 / Inter-Bruges, Chivu: "Bisogna mantenere la calma e ritrovare umiltà"

Dopo la sconfitta contro il Real Madrid è arrivata quella, forse più inattesa (e probabilmente perché la gara è stata sottovalutata), contro il Bruges a San Siro. E si pensa anche ai risultati della scorsa stagione, l'Inter ha perso le ultime quattro gare giocate in Champions. Nel torneo della passata stagione era stata eliminata con due sconfitte nelle gare, andata e ritorno, contro il Bodo ai play-off degli ottavi di CL.

Inter Club Brugge
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Un dato che fotografa il momento difficile in Europa per la squadra Campione d'Italia: "L’Inter ha perso quattro gare consecutive per la prima volta nella sua storia in Coppa dei Campioni-Uefa Champions League. Inoltre, per la prima volta in Coppa dei Campioni/UCL una squadra belga ha segnato quattro reti contro un’avversaria italiana. Tonfo", scrive Opta.
INTER BRUGES LAUTARO DOPPIETTA E DELUSIONE

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