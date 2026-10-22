Paolo Condò, su corriere.it, ha parlato delle italiane in Champions e dell'Inter che ha battuto lo Shakthar e ha parlato di una squadra che a messo in campo una tigna che è servita a fare i tre punti dopo due sconfitte contro Real e Bruges. "Al penultimo respiro l’Inter è riuscita a salire sul treno. L’ha fatto quando ormai tutto volgeva al peggio, perché l’espulsione di Bastoni aveva trasformato la missione originaria - raccogliere i primi tre punti - in una di ripiego - portarne a casa almeno uno", spiega.

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"È stato l’ultimo cambio di Chivu, l’astuto Mkhitaryan, a lanciare Carlos Augusto verso una vittoria di strepitosa importanza, certo superiore al livello tecnico incerto visto per tutta la serata. Sono tre punti che tengono l’Inter viva, aggrappata con le unghie alla classifica come ha fatto del resto con la partita di ieri. Tante cose vanno sistemate dopo questo faticosissimo avvio della stagione europea. Ma grazie a Mkhitaryan e Carlos Augusto, e a Martinez che nel finale ha restituito con due prodezze ciò che aveva tolto con gli errori delle gare precedenti, l’Inter ha evitato lo strappo definitivo in classifica. Anzi, ha cominciato a ricucirlo. È stato, questo nerazzurro, il punto esclamativo dell’emotività", ha concluso sulla squadra di Chivu.

(Fonte: corriere.it)