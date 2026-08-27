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PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Ci siamo. Dopo tanta attesa, è tutto pronto a Montecarlo per il sorteggio della League Phase dell'edizione 2026-27 della Champions League. L'Inter di Cristian Chivu si presenta in prima fascia in compagnia delle big del continente, in virtù degli straordinari risultati europei delle ultime stagioni (unica italiana). Le altre italiane sono Roma (seconda fascia), Napoli (terza) e la debuttante Como in quarta. Come noto, sarà l'algoritmo a decretare le avversarie di ciascuna squadra nelle otto giornate della prima fase (quattro partite in casa, quattro in trasferta contro due club per ogni fascia). FCInter1908 vi riporterà in diretta testuale i sorteggi squadra per squadra.

Getty Images

FASCIA 1

Real Madrid: Inter , Arsenal, PSV Eindhoven, Roma, Lipsia, Shakhtar, Lask, AEK Atene.

, Arsenal, PSV Eindhoven, Roma, Lipsia, Shakhtar, Lask, AEK Atene. Manchester City: Paris Saint-Germain, Barcellona, Sporting Lisbona, Porto, Napoli, Lipsia, AEK Atene, Lens.

INTER : Real Madrid (A), Liverpool (H), Bruges (H), Borussia Dortmund (A), Shakhtar (H), Feyenoord (A), Stoccarda (H), Slovan Bratislava (A).

: Real Madrid (A), Liverpool (H), Bruges (H), Borussia Dortmund (A), Shakhtar (H), Feyenoord (A), Stoccarda (H), Slovan Bratislava (A). Barcellona: Manchester City, PSG, Aston Villa, Sporting Lisbona, Feyenoord, Galatasaray, Como, Sabah.

Atletico Madrid: Bayern Monaco, Liverpool, Manchester United, PSV, Fenerbahce, Bodo Glimt, Viking, Stoccarda.

PSG: Barcellona, Manchester City, Roma, Aston Villa, Galatsaray, Villarreal, Slovan Bratislava, Como.

Liverpool: Atletico Madrid, Inter, Porto, Bruges, Villarreal, Fenerbahce, Lens, Lask.

Arsenal: Real Madrid, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Real Betis, Lille, Napoli, Sabah, Slavia Praga.

Bayern Monaco: Arsenal, Atletico Madrid, Real Betis, Manchester United, Bodo Glimt, Lille, Slavia Praga, Viking.

FASCIA 2

Bruges: Liverpool, Inter, Aston Villa, PSV, Bodo Glimt, Napoli, Lensa, Stoccarda.

Borussia Dortmund: Inter, Arsenal, Real Bestis, Aston Villa, Villarreal, Bodo Glimt, AEK Atene, Sabah.

Porto: Manchester City, Liverpool, PSV, Real Betis, Napoli, Feyenoord, Slavia Praga, Lask.

Aston Villa: PSG, Barcellona, Borussia Dortmund, Bruges, Fenerbahce, Galatasaray, Viking, Slavia Praga.

Real Betis: Arsenal, Bayern Monaco, Porto, Borussia Dortmund, Feyenoord, Lille, Como, Slovan Bratislava.

Roma: Real Madrid, PSG, Sporting Lisbona, Manchester United, Lille, Fenerbahce, Slovan Bratislava, AEK Atene.

Manchester United: Bayern Monaco, Atletico Madrid, Roma, Sporting Lisbona, Lipsia, Villarreal, Sabah, Como.

Sporting Lisbona: Barcellona, Manchester City, Manchester United, Roma, Galatasaray, Shakhtar, Lask, Lens.

PSV: Atletico Madrid, Real Madrid, Bruges, Porto, Shakhtar, Lipsia, Stoccarda, Viking.

FASCIA 3

Shakhtar: Real Madrid, Inter, Sporting, PSV, Fenerbahce, Lipsia, AEK Atene, Slovan Bratislava.

Villarreal: PSG, Liverpool, Manchester United, Borussia Dortmund, Napoli, Fenerbahce, Sabah, Slavia Praga.

Bodo Glimt: Atletico Madrid, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Bruges, Lille, Napoli, Lask, Lens.

Lipsia: Manchester City, Real Madrid, PSV, Manchester United, Shakhtar, Feyenoord, Lens, Como.

Fenerbahce: Liverpool, Atletico Madrid, Roma, Aston Villa, Villarreal, Shakhtar, Slavia Praga, Lask.

Feyenoord: Inter, Barcellona, Porto, Betis, Lipsia, Galatasaray, Como, Viking.

Galatasaray: Barcellona, PSG, Aston Villa, Sporting Lisbona, Feyenoord, Lille, Stoccarda, AEK Atene.

Napoli: Arsenal, Manchester City, Bruges, Porto, Bodo Glimt, Villarreal, Viking, Sabah.

Lille: Bayern Monaco, Arsenal, Betis, Roma, Galatasaray, Bodo Glimt, Slovan Bratislava, Stoccarda.

FASCIA 4