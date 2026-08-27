Ma quanti milioni vale la Champions League 2026/27 per le italiane? E per l'Inter in particolare? Ne parla calcioefinanza.it a margine del sorteggio della League Phase della massima competizione internazionale per club.

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"Il nuovo format del torneo, introdotto a partire dalla stagione 2024/25, ha portato a due conseguenze: più partite in programma, a cominciare già dalla prima fase (otto gare per ogni club, contro le sei che hanno caratterizzato la fase a gironi fino alla stagione 2023/24) e maggiori ricavi dalla competizione. La UEFA ha infatti annunciato la distribuzione di 2,47 miliardi di euro alle società, contro i circa 2 miliardi a stagione versati nel ciclo 2021-2024. Calcio e Finanza ha stimato i premi UEFA minimi dalla partecipazione alla competizione per le quattro formazioni nostrane, una stima realistica “aggiustata” ora che tutte le 36 partecipanti sono note.

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[...] Le italiane incasseranno complessivamente quasi 177 milioni di euro dalla partecipazione alla Champions League 2026/27 (clicca qui per vedere tutte le cifre nel dettaglio). Questa somma – che crescerà sicuramente sulla base dei risultati raggiunti – sarebbe garantita anche in caso di ultimo posto in classifica e otto sconfitte nel girone unico, eventualità decisamente remota, motivo per cui i ricavi sono destinati a crescere.Ecco i bonus minimi su cui potranno contare i club italiani per la partecipazione alla Champions League 2026/27, dagli oltre 50 milioni per l’Inter ai quasi 32 milioni per il Como:

Fonte: Calcio e Finanza

Va ricordato che le cifre in questione tengono in considerazione solamente i premi derivanti dalla UEFA per i risultati sportivi. L’impatto della Champions League sui conti di un club calcistico si estende però oltre il risultato e passa anche dal botteghino. Le quattro sfide casalinghe della prima fase possono portare ai club (con distinguo da fare in base agli stadi ospitanti) introiti fino a 15-20 milioni di euro", si legge.