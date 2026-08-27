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DAZN

Yann Bisseck è tornato al centro di voci di mercato. A rilanciarle, in questi minuti, è Orazio Accomando, nel corso del TG di Sport Mediaset. Il difensore tedesco, fresco di rinnovo fino al 2031 con relativo adeguamento d'ingaggio con il club nerazzurro, ha iniziato col piede giusto la nuova stagione con l'Inter ed è sembrato molto proiettato sul progetto di Cristian Chivu. "Se qualcuno vuole il mio posto, devo morire", ha detto in conferenza stampa dopo la vittoria sul Monza.

Il rendimento del precampionato e la gara con i brianzoli sembrano però aver riacceso i riflettori su di lui, nonostante il rinnovo arrivato da poche settimane. "La novità di oggi è un interesse forte del Bayern Monaco su Bisseck, però respinto perché il club non intende privarsi del difensore", ha detto il noto esperto di mercato. Il club bavarese dunque ha fatto pervenire il suo interesse, ma la posizione dell'Inter è abbastanza netta.