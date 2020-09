Inter, altri 4 acquisti per Conte: per Kanté costi alla Lukaku, asse caldo con il Parma

Ultima settimana di mercato infuocata per l’Inter: ore febbrili per il club nerazzurro, pronto a regalare altri quattro nuovi acquisti ad Antonio Conte. Senza dimenticare il discorso cessioni, condizione necessaria per poter operare in entrata, come scrive Tuttosport: “Altri quattro acquisti per Conte. All’affermazione va posto un asterisco, considerato che il discorso regge soltanto se ci saranno le tanto attese (dall’allenatore) cessioni che potranno completare la rivoluzione partita con gli acquisti di Hakimi, Kolarov e Vidal“.

KANTE – “È il grande obiettivo di Conte per il centrocampo, dato che il Chelsea ha aperto a una sua cessione, anche se servono 50 milioni e un ingaggio da 8 per l’interessato, un affare economicamente importante per Suning quanto un’estate fa era stato l’acquisto di Romelu Lukaku. Alla luce di questo, l’Inter tiene in caldo anche possibili alternative (Thomas dell’Atletico, Sissoko del Tottenham, Tolisso del Bayern e pure Manuel Locatelli del Sassuolo, club storicamente legatissimo a Marotta)“.

ASSE CALDO – “Possibile sostituto di Skriniar. Troppo caro, in tal senso Milenkovic: l’uomo giusto sembra sempre più Smalling che è in uscita dallo United, club con cui in questi anni l’Inter ha fatto molti affari (buon ultimo l’accordo per Sanchez) e che – in caso di mancato accordo con la Roma – sarebbe un giocatore fatto e finito per i parametri di Conte. Tra tante trattative soltanto apparecchiate, ce n’è una chiusa a doppia mandata, è quella con il Parma per Matteo Darmian, come confermato prima del match con il Bologna da Marcello Carli, ds degli emiliani. L’ex allievo di Conte in azzurro, firmerà un contratto di 4 anni a 2 milioni a stagione. Da Parma, nel caso in cui dovesse salutare Andrea Pinamonti, potrebbe arrivare anche la quarta punta, ovvero Gervinho“.