TMW – Inter-Eriksen, Marotta vuole chiudere subito! Le cifre. E domani a San Siro ci sarà…

E’ entrata ufficialmente nel vivo la trattativa per portare Christian Eriksen all’Inter già da questa sessione di mercato di gennaio. Secondo ultimissime indiscrezioni riportate da Tuttomercatoweb.com. infatti, il club nerazzurro avrebbe offerto al Tottenham, proprietario del cartellino del giocatore (in scadenza di contratto a giugno) circa 15 milioni di euro più bonus. Non distanti, dunque, dai 20 milioni da cui è partito il club inglese. Sviluppi importanti sono previsti già nella giornata di domani.

Intanto, proprio domani, in occasione di Inter-Atalanta, TMW riferisce che a San Siro ci sarà anche Martin Schoots, agente del centrocampista danese. Segno tangibile di come la trattativa stia andando avanti spedita.

(Fonte: TMW)