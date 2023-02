Bologna-Inter, le UFFICIALI: fuori Barella, regia a Brozovic. Darmian in difesa

Il tecnico dell'Inter Inzaghi ha scelto di lasciare a riposo il centrocampista. Calhanoglu torna mezzala, col croato che si mette in regia

L'Inter scenderà in campo a Bologna alle 12.30 per cercare di dare continuità dopo la vittoria europea col Porto. Inzaghi dovrà fare a meno, oltre che di Correa, anche di Skriniar e Dimarco. Il tecnico ha scelto di abbassare Darmian nel terzetto difensivo, con De Vrij centrale al posto di Acerbi.

Sulle corsie laterali chance per Dumfries e Gosens. In mezzo al campo torna in regia Brozovic, con Calhanoglu che si sposta mezzala. Fuori Barella dentro ancora Mkhitaryan. Davanti Lautaro assieme a Lukaku.