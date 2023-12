Buchanan senza Decreto? Si farà, per l’Inter non sposta molto, ecco cosa cambia. In attacco…

In questo mercato di gennaio l'Inter ha un obiettivo chiaro: sostituire Cuadrado che rimarrà fuori a lungo per l'operazione al tendine. La dirigenza nerazzurra ha individuato il profilo adatto per la squadra di Inzaghi, si tratta di Tajon Buchanan del Bruges. Nessun cambiamento nella trattativa per l'abolizione del Decreto Crescita.

"Per l’Inter non sposta poi molto, il cambio d’orizzonte sul Decreto Crescita, con la mancata proroga delle agevolazioni fiscali fino al 29 febbraio, sull’affare legato a Tajon Buchanan. Perché il club di Steven Zhang aveva deciso in ogni caso di portare a termine l’operazione e così farà: la chiusura è attesa dopo Capodanno. Non si tratta infatti di un ingaggio elevatissimo: il 24enne laterale canadese dovrebbe firmare un contratto da 1,5 milioni di euro a salire. Vale a dire, dunque, che l’Inter spenderà circa 1 milione di euro lordo in più per l’ingaggio dell’esterno (contratto in scadenza nel 2025), chiamato a sostituire in rosa l’infortunato Juan Cuadrado. Il colombiano infatti dopo l’operazione al tendine dei giorni scorsi è destinato a rimanere fuori quattro mesi. Per Buchanan bisogna ancora trovare un’intesa con il Bruges, che per il cartellino era partito da una richiesta di 10 milioni. Si dovrebbe chiudere a 8", sottolinea la Gazzetta dello Sport.