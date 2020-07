Inter, casting a centrocampo: sogno Kanté, due nomi per lo scambio con Mou. E un ex Milan…

Lukaku, Sanchez, Eriksen, Young e Moses. Sono questi i calciatori arrivati all’Inter dalla Premier League negli ultimi 12 mesi, ovvero da quando Antonio Conte è seduto sulla panchina nerazzurra. La lista può allungarsi nelle prossime settimane, con il tecnico leccese che vorrebbe portare all’ombra della Madonnina anche Emerson Palmieri e soprattutto un centrocampista fisico che possa sostituire Vecino.

Dopo Eriksen, i fari di Marotta e Ausilio sono ancora puntati in casa Tottenham. Come spiega il Corriere dello Sport, l’arrivo di Hojbjerg dal Southampton potrebbe spingere gli Spurs a cedere uno tra Tanguy Ndombele e Moussa Sissoko. Si tratta di due calciatori “fisici”, perfetti per il 3-4-1-2. L’idea è quella dello scambio: Mourinho, che ha perso Vertonghen, è interessato a Skriniar e stima molto Brozovic. Lo slovacco, non considerato incedibile da Conte, potrebbe essere la pedina giusta per l’ex Lione, pagato 60 milioni più 10 di bonus l’estate scorsa. Un’operazione molto simile a quella Pjanic-Arthur tra Juventus e Barcellona.

Il sogno di Conte resta N’Golo Kanté, suo calciatore ai tempi del Chelsea. Aggressivo e dinamico, ma anche esperto e abituato a vincere. Il profilo perfetto, se non per il prezzo: la valutazione del francese è di almeno 60 milioni di euro. Nella lista anche Tiémoué Bakayoko, ex Milan e ora al Chelsea, che però non convince, mentre Pogba è al momento inavvicinabile e tratta il rinnovo con lo United.

Nelle ultime ore si fa strada anche il nome di Wilfred Ndidi, nigeriano in forza al Chelsea. “Per forza e dinamicità è consideato un prospetto da Serie A” scrive il Corriere dello Sport. E chissà che non possa essere lui il rinforzo ‘fisico’ per la mediana dell’Inter di Conte.