ESCLUSIVA Bianchi: “Inter, mancano riserve in mezzo. Dybala? Ok solo se…”

“Che, più che un vice-Brozovic, all’Inter serve una “riserva” per ciascun centrocampista in rosa. Verso febbraio-marzo c’è stata una sorta di “stanchezza generale”, per il fatto che non c’erano ricambi”.

“Io, quando vedo l’Inter di Inzaghi al top, penso che sia una delle squadre più forti in Europa. Parlo proprio a livello di espressione di gioco. Secondo me, tornando al discorso di prima, a livello di gioco, l’Inter è nettamente meglio rispetto al Milan”.

“L’attuale Dybala non mi sembra che possa fare più di tanto la differenza. Lo prenderei, ma per lui non manderei via nessuno. Tanto per intenderci, se bisogna dar via Lautaro, io sarei contrario”.