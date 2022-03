Farris: “Pensare di recuperare due come Lautaro e Dzeko è follia. Non sarà facile ma…”

Gli attaccanti nerazzurri tornano a segnare e l'Inter conquista i tre punti contro la Salernitana: le parole del vice di Inzaghi in conferenza stampa

L'Inter travolge la Salernitana e ritrova le antiche certezze grazie ad una tripletta di Lautaro Martinez e ad una doppietta di Edin Dzeko. Massimiliano Farris ha commentato il risultato e la prestazione con soddisfazione: "Barella e Lautaro recuperati? Non li avevamo mai persi. Credo si possa parlare di flessione mentale più che fisica. Abbiamo tirato più che col Genoa e meno che con il Sassuolo. Non si prepara il Liverpool con leggerezza. Siamo uno staff che lavora con grande attenzione e sappiamo parlare con i ragazzi. La squadra è pronta a mettere a posto le cose in campionato. In CL giocheremo con leggerezza cercando di fare una grande prestazione che sia una grande spinta poi anche per il campionato."

"C'è stata una flessione fisiologica, mentale più che fisica. Anche nelle partite in cui non abbiamo vinto non eravamo in flessione fisica. La squadra non ha interpretato al meglio il derby. Pensare di recuperare due giocatori come Lautaro e Dezko è follia. Sono due campioni. Capita nella vita di un calciatore. L'importante è che ci portino a casa queste prestazioni. Perisic? Ivan ha un leggero affaticamento, è stato quasi più precauzionale. Questa squadra ha numerosi giocatori importanti. Oggi abbiamo buttato dentro Gosens, Correa. Il futuro ci può sorridere. Se vinciamo tutte le partite siamo campioni d'Italia. Non sarà facile, ma neanche per le altre. Siamo stati molto bravi stasera".