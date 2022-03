FCIN1908 / Inter, gruppo a riposo. Ma non Lautaro, Brozovic e De Vrij. Per Vecino…

Le ultime da Appiano Gentile in vista di Juventus-Inter

In casa Inter c'è grande attesa per la delicata sfida in programma contro la Juventus. Lavorano - facendo gli straordinari - i giocatori nerazzurri che stanno recuperando da uno stop. Secondo quanto raccolto da FCINTER1908Lautaro Martinez, Stefan de Vrij e Marcelo Brozovic si sono allenati anche oggi. L'attaccante argentino si era tenuto in esercizio a casa durante il periodo nel quale è risultato positivo al Covid e ora mette il piede sull'acceleratore. Anche De Vrij e Brozovic hanno seguito sedute personalizzate ad Appiano Gentile in attesa di ritrovare il gruppo, che oggi è di riposo. Non si sa invece ancora quando rientrerà Matias Vecino dall'Uruguary. Una volta atterrato a Milano sarà sottoposto a tampone prima di rientrare ad allenarsi insieme ai compagni.