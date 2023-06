FCIN1908 / Inter, sarà Paramount+ lo sponsor per Torino e Istanbul

Sarà Paramount + il nuovo main sponsor dell'Inter che esordirà con grande probabilità già nella gara di domani pomeriggio contro il Torino dopo la spiacevole parentesi Digitalbits. Non è ancora dato sapere se anche per la prossima stagione le maglie nerazzurre saranno "marchiate" dalla casa di produzione, l'unica certezza è che per le prossime due gare dell'Inter la maglia non sarà più "pulita" ma avrà un nuovo main sponsor, come anticipato questo pomeriggio da FcInter1908.it