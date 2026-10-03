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L'Inter è scesa in campo ad Appiano Gentile per un'amichevole contro il Lumezzane. 2-0 il risultato finale per i nerazzurri grazie ai gol di Mkhitaryan e Agbonifo.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Matteo Barzaghi, inviato alla Pinetina, ha fatto il punto della situazione anche dei big rimasti ad Appiano e non impegnati nelle rispettive Nazionali:

Getty Images

"Spence ha giocato quasi un'ora, non è ancora al 100% avrà bisogno di minuti nelle partite ufficiali per riavere un ritmo gara. Dimarco ha giocato tutta l'amichevole, buon segnale per Chivu, ha superato il fastidio al ginocchio. Buoni segnali anche da Jones e Mkhitaryan, da quello che ci hanno detto Provedel non è stato molto impegnato, è stata una partita a senso unico. Calhanoglu non ha partecipato all'amichevole, per lui è presto ma da lunedì sarà in gruppo e sarà a disposizione, con una settimana di allenamenti in vista di Inter-Parma".