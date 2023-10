Inter, tutti i numeri di un avvio di stagione super. Questo il dato più impressionante

25 punti dopo 10 giornate, 25 gol fatti e 5 subiti. Sono i numeri in campionato dell'Inter. La squadra di Inzaghi, alla terza stagione sulla panchina nerazzurra, è partita col piede giusto, anche in Champions dove nel girone è prima insieme alla Real Sociedad. Come sottolinea Repubblica, solo in due campionati nell’era dei tre punti l’Inter è partita meglio in campionato rispetto a quest’anno. Nel 1997/98, con Ronaldo e Zamorano, e nel 2017/18, nel primo anno di Spalletti in panchina. "In nessuna delle due occasioni, però, i nerazzurri avevano da giocarsi la Champions League. Questo fa dell’avvio della squadra di Inzaghi uno dei migliori nella storia del club".