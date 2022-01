Ginter, l’Inter non accetta aste: si ritira? Il colpo preferito ha un altro nome

L'Inter non parteciperà ad aste per Ginter. I nerazzurri hanno fatto la loro offerta al difensore ma non accetteranno giochi al rialzo

Redazione1908

L'Internon parteciperà ad aste per Matthias Ginter. I nerazzurri hanno fatto la loro offerta al difensore, in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach, ma non giocheranno al rialzo. Ne è convinta anche la Gazzetta dello Sport, secondo cui il tedesco sta cercando di strappare le condizioni migliori e vorrebbe scatenare un'asta.

"Matthias Ginter ha dimostrato di essere un interprete molto affidabile, compirà 28 anni tra 10 giorni e si appresta a compiere la scelta più importante della sua carriera. Che poi significherebbe trarre il massimo dal nuovo contratto, essendosi ormai liberato dal Borussia Moenchengladbach come ha recentemente comunicato al suo attuale club. Questo particolare ha i lati positivi per chi assiste Ginter (parola d’ordine: trarre il massimo vantaggio) e negativi per tutti quelli che sono interessati alle prestazioni del difensore centrale. La traduzione è semplice: asta selvaggia. Si parte da una base minima di 3,5 milioni a stagione, da lì si sale, tra bonus, commissioni, eventuali e varie.

L’Inter apprezza il profilo, ma nelle ultime ore ha pensato seriamente di tirarsi fuori dall’eventuale operazione, vedremo se sarà - l’aria è questa - una scelta definitiva. Su Ginter c’è la Premier, senza sottovalutare il Barcellona che ormai si è specializzato in operazioni a parametro zero. I nerazzurri, invece, non hanno la stessa frenesia, aspettando di capire - la prossima estate - eventuali evoluzioni per Stefan De Vrij, in scadenza nel 2023", scrive la Rosea.

Il prescelto, come nome per il possibile colpo in difesa, potrebbe essere quello di Bremer, centrale del Torino che piace tantissimo alla dirigenza nerazzurra. Il difensore è in scadenza nel 2023 e quindi potrebbe essere preso ad una cifra contenuta in estate, quando avrà solo un anno ancora di contratto con il club di Cairo.