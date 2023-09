Inter, come ruotare in attacco? Spunta un’idea oltre a Mkhitaryan e Klaassen

Tre possibili soluzioni oltre Sanchez per gestire l'assenza di Arnautovic in attacco in casa nerazzurra

Non basterà aumentare il minutaggio di Sanchez per gestire la lunga assenza di Marko Arnautovic. Anche perché il cileno a sua volta va gestito per evitare altri guai fisici. Quindi cosa farà Inzaghi? Alla domanda prova a rispondere la Gazzetta dello Sport: "Due calciatori già in gruppo, infatti, possono vestire i panni della seconda punta. Sono Henrikh Mkhitaryan e Davy Klaassen, curiosamente due profili validi anche in regia come vice di Hakan Calhanoglu: l'armeno ha giocato in quel ruolo anche nella Roma (oltre che nel finale di Inter-Monza a metà agosto), l'olandese lo ha fatto più volte in carriera".