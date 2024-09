Inter, sguardo sul futuro: il club potrebbe godersi la coppia fatta in casa

Per Carboni ora la possibilità di lavorare con De Zerbi, che tanto lo ha voluto questa estate. In Francia potrà farsi le ossa prima di tornare in nerazzurro: "Dopo aver prolungato il contratto con l’Inter fino a giugno 2029, il trequartista argentino si è trasferito dai francesi in prestito oneroso per un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 36 milioni più bonus e contro-riscatto a favore dei nerazzurri per 40 milioni di euro. Se il giovane Esposito quest’anno si consacrerà definitivamente in quel della Liguria, c’è da immaginare che la prossima estate pure per lui la valutazione salirà, con vista sulla Serie A".