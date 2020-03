Inter, ora testa al Getafe: Conte cambia, nuova occasione per Sanchez? Ed Eriksen…

La decisione dell’UEFA di non fermarsi impone all’Inter di concentrarsi sull’Europa League che, con il campionato fermo, diventa l’obiettivo numero uno del fine di stagione. Proprio per questo motivo, secondo quanto riportato da Tuttosport, Conte è intenzionato a schierare la miglior formazione possibile contro il Getafe. Il tecnico nerazzurro non potrà contare su Sensi e Moses – si punta ad averli a disposizione per il ritorno con il Getafe – e c’è anche il dubbio Barella, uscito malconcio contro la Juventus. Il quotidiano torinese, però, apre anche ad una serie di possibili rotazioni:

“È molto probabile però che nella formazione anti Getafe si vedano tanti giocatori che sono stati utilizzati anche contro la Juventus. Qualche cambio potrebbe riguardare il reparto difensivo dove l’Inter non è apparsa brillantissima. D’Ambrosio e Godin […] potrebbero avere una chance di scendere in campo dal primo minuto al Meazza. Stesso discorso vale per l’attacco: con Lukaku e Lautaro decisamente in ombra a casa della Juventus, la gara contro il Getafe potrebbe vedere protagonista dal primo minuto Sanchez, che nelle ultime uscite in Europa League ha sempre ben figurato, mentre a centrocampo potrebbe esserci un’occasione anche per Eriksen“, chiosa Tuttosport.