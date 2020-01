Sky – Inter, incontro con l’agente di Eriksen: offerta top di Marotta. Risposta è attesa per…

L’Inter nella giornata di oggi ha fatto davvero sul serio per Christian Eriksen. Come riportato da Sky Sport, infatti, nelle scorse ore il club nerazzurro ha incontrato a Milano l’agente del centrocampista del Tottenham, Martin Schoots, al quale ha sottoposto l’offerta da presentare al giocatore. Un’offerta molto importante, secondo quanto riferito dall’emittente.

Nel wekend, l’agente sottoporrà all’attenzione di Eriksen la proposta dell’Inter, che dovrebbe dare una risposta entro lunedì o martedì, per capire se ci sarà apertura per giugno ed eventualmente anche per gennaio. In tal caso, da viale della Liberazione avvieranno la vera trattativa con il Tottenham. Insomma, sono ore caldissime. L’Inter fa maledettamente sul serio per Eriksen.

(Fonte: Sky Sport)