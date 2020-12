Inter in pole dopo l’incontro tra Gomez e l’Atalanta. Contropartita? Le ultime voci…

Sono giorni di attesa per il mercato dell’Inter. I nerazzurri proveranno a sistemare le cessioni per poi potersi concentrare sugli obiettivi in entrate. Il Corriere dello Sport propone un aggiornamento su quella che probabilmente sarà la trattativa che catturerà maggiormente l’attenzione dei tifosi: “Uno dei fronti principali è quello che riguarda il Papu Gomez. Che intenzioni ha l’Atalanta? A quali condizioni sarebbe disposta a lasciar partire l’argentino? Le risposte a questi quesiti ancora non ci sono. Arriveranno nel momento in cui la proprietà, ovvero la famiglia Percassi, incontrerà Riso, l’agente del numero 10. A quel punto, l’Inter sarà la prima ad essere informata. Così da comprendere se l’operazione sia fattibile o meno. Per il club nerazzurro, infatti, deve essere a costo zero o quasi. In queste ore circolano voci sull’inserimento di una contropartita tecnica, nello specifico un giovane da girare alla Dea. Ma, ad oggi, è ancora tutto prematuro”.