Inter, proposto Tomiyasu: “L’idea low cost stuzzica Marotta, c’è un solo ostacolo”

L'Inter riflette sull'opportunità Takehiro Tomiyasu per rinforzare la difesa: c'è un solo ostacolo per l'ex Bologna

C’è anche il nome dell’ex Bologna Takehiro Tomiyasu sul taccuino dell’Inter per rinforzare la difesa. All’Arsenal l’anno scorso ha giocato solo 13 volte da titolare, decisamente meno di quanto si aspettasse. Il club inglese nell’estate 2021 lo ha preso per 20 milioni più 3 di bonus e ora Tomiyasu può dire addio alla Premier per tornare nel campionato italiano. I dirigenti nerazzurri ci pensano per il ruolo di braccetto destro, ecco le condizioni secondo calciomercato.com.