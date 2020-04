Inter, Vertonghen: “Ho avuto proposte serie. Mi piacciono Italia e Spagna. Costo zero quindi…”

“Voglio firmare con la giusta squadra, potrebbe essere il Tottenham oppure un’altra”. In scadenza a fine stagione, Jan Vertonghen lascia intendere per la prima volta che la sua esperienza a Londra potrebbe essere agli sgoccioli. Il 33enne centrale belga non ha ancora firmato il rinnovo e più passa il tempo, più aumentano le possibilità che cambi aria.

“Voglio continuare ad alti livelli ancora per qualche anno e mi piacerebbe giocare nelle coppe europee la prossima stagione – confessa alla tv belga ‘Play Sports‘ – Da gennaio diversi club si sono fatti avanti con proposte serie, mi affascinano Spagna e Italia ma prenderò in considerazione tutte le opzioni”.

Vertonghen sa di essere un pezzo pregiato sul mercato anche per la crisi economica legata al coronavirus.

“Il mio cartellino è gratuito e molti club non hanno i soldi per fare acquisti. I giocatori a scadenza come me sono ancora più ambiti“.