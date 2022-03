Inzaghi: “Partita che lascia autostima, Inter ad armi pari. Espulsione? Rivederlo…”

Le parole del tecnico nerazzurro in conferenza stampa

L'Inter vince ad Anfield e fa una piccola impresa, pur uscendo dalla Champions League. Ecco le parole e l'analisi di Simone Inzaghi in conferenza stampa: "Quanto ci ho creduto dopo il gol di Lautaro? Penso che la squadra ha fatto un'ottima gara. C'è del rammarico per la gara di San Siro. Nel doppio confronto la squadra se l'è giocata ad armi pari contro una squadra forte come il Liverpool. Nel momento in cui abbiamo segnato c'è stata purtroppo l'espulsione di Sanchez. Squadra cresciuta in campo internazionale? Questa partita mi lascia il fatto che la squadra dopo 11 anni è riuscita a fare un ottavo di finale. Abbiamo trovato probabilmente la squadra più forte d'Europa. Abbiamo fato due grandissime prestazione, a volte le partite sono indirizzate dagli episodi. Stasera abbiamo sofferto il giusto e nel nostro momento migliore c'è stata l'espulsione di Sanchez. Abbiamo fatto un grandissimo percorso ma c'è l'amaro in bocca per la partita di San Siro".