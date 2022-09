Gds – Inzaghi ha deciso stamattina: gioca Onana. Prima esclusione tecnica per Handanovic

Questa la decisione di Inzaghi dopo la rifinitura. Un avvicendamento che fa rumore: per il capitano Handanovic è la prima esclusione di natura tecnica (nessun problema fisico per lui), per il camerunese si tratta dell’esordio con la maglia dell’Inter in una partita decisamente complicata. Non l’esordio in Champions, per la verità, competizione nella quale vanta già 38 presenze.