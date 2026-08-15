Intervenuto su Youtube, Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione sul mercato dell'Inter parlando anche di Berenbruch, destinato ad andare all'Avellino:

"L'Inter ha ufficializzato Spence e sta meglio delle altre sicuramente perché non ha problemi legati alla necessità di dover coprire dei ruoli. Sì, deve fare un centrocampista ma tutto il resto l'ha messo a posto.

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E parlo anche di Berenbruch, il suo trasferimento all'Avellino è un eccellente colpo per la Serie B. Un 2005, mezzala, trequartista, in prestito con diritto di riscatto e controriscatto perché l'Inter non vuole perdere il controllo sul suo cartellino"