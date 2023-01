Inzaghi in conferenza: “Dei gol fatti mi interessa poco, sono arrabbiatissimo. Senza…”

Il tecnico nerazzurro ha analizzato la prestazione della squadra in conferenza stampa

Simone Inzaghi ha risposto alle domande dei giornalisti dopo il pareggio rimediato contro il Monza. Queste le sue parole: "Difficile fare un'analisi, la faremo domani quando saremo più lucidi e riposati. Sono arrabbiato per quello che è successo e per quello che ho visto. Non c'è bisogno che lo dica".