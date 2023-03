Inzaghi in conferenza: “Giusto ci sia grandissima delusione nelle componenti Inter. Serve…”

Simone Inzaghi ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa dopo la sconfitta con lo Spezia : "Sapevamo la difficoltà della partita. Siamo molto dispiaciuti per il risultato, per quanto creato e fatto il risultato doveva essere diverso. Si doveva non chiudere sullo 0-0 il primo tempo e mettere più cattiveria e cinismo. Sappiamo che le partite sono attaccate agli episodi".

"Spezia? Sconfitta che ci fa male ma abbiamo l'obbligo di rialzarci. Martedì abbiamo una partita molto importante per il nostro proseguo. Il nostro cammino lontano da San Siro non è da Inter. In casa abbiamo un'ottima media, stasera c'è tantissima delusione. Per quanto riguarda la prestazione i ragazzi hanno dato tutto, dobbiamo andare avanti. Giusto che ci sia grandissima delusione nei giocatori, staff e dirigenza: in tutte le componenti Inter. Da domani bisogna ripartire. Rigore sbagliato? Abbiamo fatto 27 tiri e segnato solo su rigore. Lo Spezia ha fatto 2 tiri e fatto 2 gol. Bisogna riflettere su questi dati. Stasera la prestazione è stata diversa dall'ultima trasferta di Bologna. Io e i ragazzi dobbiamo prenderci le nostre responsabilità. Mi sta bene tutta la delusione che c'è nelle componenti Inter. Siamo andati a salutare i tifosi, il calcio è così. Porto? Adesso ci vuole quella ferocia che serve in questa partita. Martedì dobbiamo fare una partita molto importante", ha concluso Inzaghi.