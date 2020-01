Mourinho, altra frecciata all’Inter: “Eriksen? Non doveva capitare il 25. E non è colpa di…”

Eriksen sarà presto un nuovo giocatore dell’Inter. Oggi dall’Inghilterra è arrivato un altro segnale importante sul suo imminente trasferimento a Milano: il danese non è stato convocato nella partita di FA Cup tra Southampton e Tottenham finita 1-1. Al termine della gara il tecnico degli Spurs José Mourinho ha parlato della trattativa Eriksen:

“Non voglio dire nulla. Voglio solamente precisare che questa situazione non sarebbe dovuta capitare il 25 gennaio. E non è colpa del Tottenham. L’unica cosa che posso dire di Eriksen è che, da quando sono arrivato, si è comportato sempre in maniera molto ma molto professionale. Il Tottenham è l’ultimo a dover essere biasimato per questa situazione ma essere in questa situazione il 25 gennaio non è carino”.