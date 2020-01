Inter, ecco quando arriverà l’ufficialità di Eriksen: i tempi dell’arrivo più atteso

Christian Eriksen è ormai prossimo a diventare un giocatore dell’Inter. Lo assicura la Gazzetta dello Sport, che parla di questo come dell’ultimo weekend del danese da giocatore del Tottenham.

“L’ufficialità arriverà con ogni probabilità già lunedì, nelle stesse ore – o al massimo martedì – il danese potrebbe sbarcare a Milano. La trattativa tra Inter e Tottenham è a un passo dalla conclusione. Mancano ancora i famosi «dettagli» che poi dettagli non sono mai, specie in contratti che si annunciano particolarmente complicati, e con diversi agenti che hanno svolto la loro opera in queste settimane. Ma il più è realmente fatto. Alla fine l’Inter arriverà ai famosi 20 milioni di euro chiesti dagli Spurs, cifra che il club di Zhang raggiungerà anche grazie all’inserimento di una quota di bonus. Per il sì, dunque per le firme, serve giusto che il club inglese definisca l’acquisto del sostituto di Eriksen. Alcune indiscrezioni – smentite – vogliono la società di Daniel Levy interessata al ritorno di Gareth Bale, sul quale però il Real Madrid non ha aperto al prestito”.