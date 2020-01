Eriksen è sempre più a un passo dall’Inter. Accordo trovato da giorni col giocatore, da ieri anche Inter e Tottenham hanno trovato un’intesa per il passaggio del danese in nerazzurro. In attesa del passaggio ufficiale, dall’Inghilterra è arrivato un altro importantissimo segnale di una fumata bianca sempre più vicina: Eriksen non è nemmeno in panchina nella gara di FA Cup che vedrà alle 16 il Tottenham in casa del Southampton.