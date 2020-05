Inter, basta scommesse: Conte vuole gente abituata a vincere, priorità Vidal. Marotta…

Sì agli investimenti sui giovani talenti, ma priorità a gente che abbia già vinto qualcosa in carriera: è questa la richiesta fatta da Antonio Conte alla dirigenza dell’Inter. Secondo Tuttosport, il nome in cima alla lista del tecnico nerazzurro rimane quello di Arturo Vidal:

“Nella scala delle sue priorità per rinforzare il centrocampo (visto che le risorse non sono infinite e che andrebbe comunque venduto qualche giocatore oltre a Borja Valero il cui contratto andrà in scadenza), l’allenatore colloca sempre in cima l’acquisto di Arturo Vidal, l’incursore che aveva chiesto un’estate fa e pure a gennaio, capace di vincere gli ultimi otto campionati giocati con Juve, Bayern e Barcellona“.

IL RUOLO – “L’età, paradossalmente, può essere un assist per un’Inter che potrebbe passare al 3-4-1-2 per valorizzare Christian Eriksen: ovvio che, se arrivasse Vidal, il cileno andrebbe a pestare i piedi a Barella. Però Conte, a questo Vidal, chiederebbe una ventina di partite, puntando sulla qualità delle prestazioni, il che lascerebbe comunque ampi spazi pure a Barella“.

STRATEGIA MAROTTA – “Oggi Vidal è sul mercato. Il problema sarà riuscire a mantenere l’affare separato dalla trattativa Martinez (come vuole l’Inter), questo perché altrimenti il suo acquisto sarebbe diseconomico, visto che il Barça punta a caricare il valore del cartellino per generare una plusvalenza a bilancio, dimenticando però che l’accordo con il cileno andrà in scadenza nel giugno 2021 e che quindi a gennaio i blaugrana lo perderebbero a zero“.