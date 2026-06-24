La Lega Serie A ha ufficializzato il tabellone di Coppa Italia 2026-2027. L'Inter è ovviamente la testa di serie numero 1, avendo vinto la passata edizione in finale all'Olimpico contro la Lazio.

Nella parte sinistra del tabellone, ci sono Inter, Bologna, Milan e Como. I nerazzurri potrebbero incontrare il Genoa agli ottavi di finale e la vincente di Bologna e Lazio ai quarti di finale.