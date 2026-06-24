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UFFICIALE – Coppa Italia, ecco il tabellone dell’Inter: possibile derby in semifinale
La Lega Serie A ha ufficializzato il tabellone di Coppa Italia 2026-2027. L'Inter è ovviamente la testa di serie numero 1, avendo vinto la passata edizione in finale all'Olimpico contro la Lazio.
Nella parte sinistra del tabellone, ci sono Inter, Bologna, Milan e Como. I nerazzurri potrebbero incontrare il Genoa agli ottavi di finale e la vincente di Bologna e Lazio ai quarti di finale.
In semifinale, invece, un possibile derby con il Milan (rossoneri agli ottavi col Torino) oppure contro il Como (ottavi ipotetici contro il Parma), il remake della passata edizione con la rimonta dei nerazzurri a San Siro dopo lo 0-0 dell'andata.
Nella parte destra del tabellone, invece, tutte le altre big: Roma (agli ottavi col Cagliari) e Juventus (col Sassuolo) potrebbero affrontarsi ai quarti di finale, così come Atalanta (contro l'Udinese) e Napoli, che invece se la dovrebbe vedere con la Fiorentina agli ottavi.
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