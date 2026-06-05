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fcinter1908 coppa italia Coppa Italia Frecciarossa 2026-2027: tutte le date fino alla finale del 19 maggio

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Coppa Italia Frecciarossa 2026-2027: tutte le date fino alla finale del 19 maggio

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L'Inter di Chivu è la detentrice del torneo che partirà con i turni preliminari da 9 agosto
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

La Serie A ha svelato quest'oggi il calendario della Lega Serie A per la stagione 2026-2027. Sono state comunicate anche le date della Coppa Italia, altro trofeo vinto dall'Inter nell'ultima stagione e che quindi i nerazzurri difenderanno da detentori.

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La Coppa Italia Frecciarossa prenderà il via con il Turno Preliminare il 9 agosto 2026. E sono state riepilogate anche le date dei turni che porteranno alla finale. Tutte le gare saranno trasmesse in esclusiva da SportMediaset.

Ottavi di finale (quando scenderà in campo l'Inter): 

Mercoledì 2-12-2026

Mercoledì 16-12-2026

Data di riserva mercoledì 13-1-2027

Quarti di finale: 

Mercoledì 3 febbraio 2027 andata e ritorno 10 febbraio 2027;

Semifinale: 

Andata: 3-3-2027; ritorno: 21-4-2027;

Finale: 

19 maggio 2027

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