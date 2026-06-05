L'Inter di Chivu è la detentrice del torneo che partirà con i turni preliminari da 9 agosto

La Serie A ha svelato quest'oggi il calendario della Lega Serie A per la stagione 2026-2027. Sono state comunicate anche le date della Coppa Italia, altro trofeo vinto dall'Inter nell'ultima stagione e che quindi i nerazzurri difenderanno da detentori.