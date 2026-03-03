Ecco le formazioni ufficiali di Como-Inter, match valido per l'andata della semifinale di Coppa Italia. Le scelte di Fabregas e Chivu

Confermate le indiscrezioni della vigilia: Cristian Chivu cambia diversi uomini rispetto alle ultime uscite, tra campionato e Champions League, e con il Como cambia anche modulo.

L'Inter scenderà in campo con il 3-5-1-1, con Pio Esposito unico attaccante e con Frattesi alle sue spalle. In panchina, almeno inizialmente, Marcus Thuram, anche perché Chivu vuole avere carte a partita in corso, viste le assenze, per infortunio, di Bonny e Lautaro.