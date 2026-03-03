Confermate le indiscrezioni della vigilia: Cristian Chivu cambia diversi uomini rispetto alle ultime uscite, tra campionato e Champions League, e con il Como cambia anche modulo.
coppa italia
Como-Inter, formazioni UFFICIALI: Diouf e Darmian titolari. E in attacco…
L'Inter scenderà in campo con il 3-5-1-1, con Pio Esposito unico attaccante e con Frattesi alle sue spalle. In panchina, almeno inizialmente, Marcus Thuram, anche perché Chivu vuole avere carte a partita in corso, viste le assenze, per infortunio, di Bonny e Lautaro.
A centrocampo riposano Barella, Zielinski e Dimarco oltre a Luis Henrique: c'è Darmian a destra e Carlos Augusto a sinistra, in mezzo spazio a Sucic e Diouf (al posto di Mkhitaryan) con Calhanoglu in cabina di regia.
Cambia anche la difesa: fuori Akanji, in mezzo gioca Acerbi mentre Bisseck è il braccetto di destra, con Bastoni che si riprende il posto da titolare a sinistra dopo la squalifica scontata contro il Genoa. In porta non c'è Sommer, occasione per Josep Martinez.
FORMAZIONI UFFICIALI COMO-INTER—
COMO (4-2-3-1): 1 Butez; 28 Smolčić, 14 Ramón, 34 D.Carlos, 3 Valle; 23 Perrone, 8 S.Roberto; 31 Vojvoda, 33 Da Cunha, 6 Caqueret; 10 Paz.
A disposizione: 21 Törnqvist, 22 Vigorito, 44 Čavlina, 5 Goldaniga, 7 Morata, 11 Douvikas, 15 Lahdo, 17 Rodriguez, 18 Moreno, 19 Kühn, 20 Baturina, 38 Diao, 77 Van der Brempt. Allenatore: Cesc Fabregas
INTER (3-5-1-1): 13 J. Martínez; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 8 Sucic, 30 Carlos Augusto; 17 Diouf; 94 Esposito.
A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 9 Thuram, 11 Luis Henrique, 22 Mkhitaryan, 23 Barella, 25 Akanji, 32 Dimarco, 53 Lavelli. Allenatore: Cristian Chivu
Arbitro: Di Bello Assistenti: Peretti - Colarossi IV ufficiale: Zufferli VAR: Mazzoleni AVAR: Maresca
SQUALIFICATI
Como: -Inter: -
DIFFIDATI
Como: Diego Carlos, Kühn, Morata, Paz, Ramón J., Roberto S., Van der Brempt
Inter: Esposito, Kamate, Sucic
