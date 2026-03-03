FC Inter 1908
Coppa Italia, Como-Inter: anche al Sinigaglia i tifosi avversari fischiano Bastoni

Come era successo nella trasferta di Lecce anche i sostenitori del club lariano stanno fischiando il giocatore nerazzurro dopo quanto accaduto nella gara con la Juve
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano 

Fischi meno assordanti rispetto alla trasferta di Lecce, forse. Ma comunque fischi. Piovono su Alessandro Bastoni anche al  Sinigaglia, in occasione della semifinale di andata di Coppa Italia i buu dei sostenitori avversari tutte le volte che prende palla.

Anche i tifosi del Como si stanno rendendo protagonisti di una contestazione nei confronti del difensore interista reo della simulazione che ha portato al doppio giallo con espulsione di Kaluluin Inter-Juve. Un episodio per il quale il giocatore del club nerazzurro e della Nazionale italiana ha ampiamente e pubblicamente chiesto scusa come pochi prima di lui avevano fatto in passato di fronte ad errori e sceneggiate sul campo.

Il giocatore interista aveva saltato la scorsa partita di campionato contro il Genoa perché squalificato ed è tornato in campo da titolare questa sera in Coppa Italia, porta la fascia da capitano perché non ci sono tra i titolari Lautaro (infortunato) e Barella (in panchina).

