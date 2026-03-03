Fischi meno assordanti rispetto alla trasferta di Lecce, forse. Ma comunque fischi. Piovono su Alessandro Bastoni anche al Sinigaglia, in occasione della semifinale di andata di Coppa Italia i buu dei sostenitori avversari tutte le volte che prende palla.
Coppa Italia, Como-Inter: anche al Sinigaglia i tifosi avversari fischiano Bastoni
Come era successo nella trasferta di Lecce anche i sostenitori del club lariano stanno fischiando il giocatore nerazzurro dopo quanto accaduto nella gara con la Juve
Anche i tifosi del Como si stanno rendendo protagonisti di una contestazione nei confronti del difensore interista reo della simulazione che ha portato al doppio giallo con espulsione di Kaluluin Inter-Juve. Un episodio per il quale il giocatore del club nerazzurro e della Nazionale italiana ha ampiamente e pubblicamente chiesto scusa come pochi prima di lui avevano fatto in passato di fronte ad errori e sceneggiate sul campo.
Il giocatore interista aveva saltato la scorsa partita di campionato contro il Genoa perché squalificato ed è tornato in campo da titolare questa sera in Coppa Italia, porta la fascia da capitano perché non ci sono tra i titolari Lautaro (infortunato) e Barella (in panchina).
