UFFICIALE – Ecco quando si giocherà Inter-Como di Coppa Italia

La Lega Serie A ha ufficializzato data e orario delle due semifinali di Coppa Italia, Inter-Como e Atalanta-Lazio
La Lega Serie A ha ufficializzato data e orario delle due semifinali di Coppa Italia, Inter-Como e Atalanta-Lazio che decreteranno i nomi delle due finaliste.

Inter-Como si giocherà martedì 21 aprile 2026 alle ore 21.00 a San Siro mentre il giorno dopo, mercoledì 22 aprile sempre alle ore 21, toccherà ad Atalanta e Lazio sfidarsi al Gewiss.

Entrambe le partite d'andata si sono concluse in parità, 0-0 in quel di Como e 2-2 a Roma: tutto, dunque, è ancora in bilico e i match di ritorno saranno decisivi.

