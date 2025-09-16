Il capitano nerazzurro ha un problema alla schiena e si sta allenando al chiuso. Il giocatore italiano resta a Milano

Eva A. Provenzano Caporedattore 16 settembre 2025 (modifica il 16 settembre 2025 | 11:29)

Alla vigilia della partita contro l'Ajax, la prima di una nuova stagione di Champions League, l'Inter si allena alla Pinetina. E da Appiano Gentile arrivano le prime notizie di giornata sul gruppo nerazzurro. Confermato il mal di schiena di Matteo Darmian che non partirà con il resto del gruppo per la gara ad Amsterdam come si immaginava già dalle prime indiscrezioni circolate ieri. Un problema di lombalgia lo ha messo ko.

Un altro pensiero si aggiunge in queste ore a quelli diCristian Chivu che dovrà trovare la chiave giusta per ritrovare punti e morale dopo la sconfitta amara nel derby d'Italia (e anche quella con l'Udinese, con una classifica che recita meno sei dal primo posto).

Lautaro Martinez, il capitano dell'Inter, ha un problema alla schiena e questa mattina, come raccolto da FCINTER1908.IT, l'argentino si sta allenando a parte in palestra e non con il resto dei suoi compagni. L'argentino sarà comunque convocato per la sfida contro gli olandesi.

(Fonte: FCINTER1908.IT)