Adani: “Inter credibile, conduce sempre il gioco. Ma non basta se…”

Il commento dell'ex calciatore nerazzurro dopo la sconfitta della squadra di Chivu nella gara di CL contro l'AM

Eva A. Provenzano Caporedattore 27 novembre 2025 (modifica il 27 novembre 2025 | 21:51)

A Viva el Futbol, Lele Adani ha parlato della sconfitta dell'Inter in Champions League contro l'Atletico Madrid. «Con Gimenez si perde e la perdi anche nel derby. Se hai condotto la gara sempre, se molli la palla - che sia il portiereo Calhanoglu che perde palla a centrocampo anche stasera - cioè il dettaglio ai massimi livelli condiziona il risultato e non la gara che rimane buona».

«Io guardo la prestazione collettiva e per me l'Inter è sempre credibile, ma adesso andiamo sul quadro generale. Essere credibile non ti solleverà mai dalla responsabilità che credibile, in una condotta di partita, possa non bastare a certi livelli, per portare a casa e meritartela del tutto la partita», ha aggiunto.

«Perché se tu sei credibile - ha aggiunto l'ex nerazzurro - per tutta la partita la puoi vincere se sbagli con una squadra piccola. Con le grandi, vedi gli scontri diretti in campionato, vedi questa in CL, perché le altre quattro avversarie in Champions finora erano troppo inferiori all'Inter, non la porti a casa. Non basta condurla. Il gioco e la linea di conduzione della gara sono un conto. Le giocate nell'attimo ti delimitano e ti vanno a delineare se vinci o perdi».

(Fonte: Viva el Futbol)